Confermata la rivincita tra Cugini a Parigi tra Rinderknech e Vacherot con Alcaraz all'orizzonte

Una rivincita della "finale cugina" del Masters di Shanghai all'inizio di questo mese è confermata domani a Parigi, dopo che entrambi hanno vinto le loro partite di debutto negli ottavi di finale.

Prima è stato il 30enne francese Rinderknech (n. 29 del mondo), che ha lottato duramente ma ha sconfitto Fábian Marozsán (n. 48 del mondo) in due tie break estremamente combattuti (5-7, 4-7).

All'inizio di questo mese, Rinderknech è stato sconfitto nella finale del Masters di Shanghai dal suo cugino più giovane, il monegasco Valentin Vacherot (n. 40 del mondo) che martedì ha dominato un altro giocatore più quotato, Jiri Lehecka (n. 18 del mondo) per 6-1, 6-3.

Ora, il duello in famiglia continuerà nel secondo turno del Masters di Parigi, ottavi di finale, domani, mercoledì, lo stesso giorno in cui debutterà Jannik Sinner. Oggi è il giorno in cui Carlos Alcaraz giocherà la sua prima partita ufficiale in un mese. Se Alcaraz battesse Cameron Norrie, affronterebbe uno dei due cugini... Ecco il programma completo di martedì a Parigi.