Confermate le date del nuovo GP di Spagna di F1 a Madrid: MADRING apre a settembre 2026

Con l'annuncio del calendario 2026 della Formula 1, conosciamo finalmente la risposta a una delle domande più frequenti: quando entrerà nel calendario il nuovo GP di Spagna a Madrid?

Il 2026 segnerà la fine della gara di Barcellona-Catalogna, sul circuito di Montmeló, e l'accoglienza del nuovo circuito urbano di Madrid, che rimarrà in calendario almeno fino al 2035. Mentre il GP di Spagna si svolge solitamente in tarda primavera (quest'anno si è svolto il 1° giugno), il nuovo GP di Spagna a Madrid si svolgerà a fine estate: la prima edizione sarà tra l'11 e il 13 settembre 2026.

Lo scorso fine settimana si è svolto a Madrid un roadshow che mostrava il circuito urbano (con le tribune ancora in costruzione), potete vedere Carlos Sainz alla guida qui.

Quest'anno, per fare spazio a tutte le gare, Madrid ha sostituito Imola. Barcellona, con un anno in più di contratto, rimarrà in carica nel 2026, ma dopo si prevede che non ci sarà più, dato che l'amministratore delegato della F1 Stefeano Domenically non vuole avere due Gran Premi nello stesso paese (gli Stati Uniti sono l'eccezione con tre, Miami, Austin e Las Vegas).

Con la Thailandia che lavora anche su un circuito, forse Bangkok prenderà il posto vacante di Barcellona nel 2028, con dubbi su cosa potrebbe accadere nel 2027. Molti piloti, tra cui Fernando Alonso e Carlos Sainz, hanno espresso il desiderio che Barcellona rimanga, anche se Madrid potrebbe renderlo impossibile...