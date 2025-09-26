Confermati i prezzi di ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X

HQ

Mancano solo tre settimane al lancio di "una Xbox portatile", poiché ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X saranno disponibili il 16 ottobre. Quindi è abbastanza comprensibile che la maggior parte di noi si aspettasse un annuncio ufficiale su quanto costeranno effettivamente i due prodotti dopo diverse indiscrezioni. Ora finalmente lo sappiamo.

Microsoft conferma che il ROG Xbox Ally costerà $ 599,99 / £ 799 / € 899, mentre il più potente ROG Xbox Ally X avrà il prezzo di $ 999,99 / £ 499 / € 599.

Sembra giusto e allettante? Allora ho buone notizie, poiché i preordini inizieranno oggi in Australia, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Italia, Giappone, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica di Corea, Romania, Arabia Saudita, Singapore, Slovenia, Sud Africa, Spagna, Svezia, Taiwan, Tailandia, Turchia, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti e Vietnam.

L'annuncio arriva con un breve trailer che offre una rapida panoramica di ciò che si ottiene effettivamente quando si utilizzano ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, quindi cosa ne pensate? Ne riceverai uno il 16 ottobre?