Confermato: Ali Khamenei, leader supremo iraniano da 36 anni, muore a 86 anni negli attacchi tra Stati Uniti e Israele

HQ

Il leader supremo iraniano Ali Khamenei è morto a 86 anni, hanno annunciato i media statali iraniani, dopo che attacchi aerei statunitensi e israeliani hanno distrutto il suo complesso a Teheran. La sua morte segue settimane di conflitto in escalation legato alla lunga disputa sul programma nucleare iraniano, che i successivi sforzi diplomatici non erano riusciti a risolvere.

Khamenei governò dal 1989, succedendo a Ruhollah Khomeini, e trasformò l'Iran in una forza centrale che si opponeva agli Stati Uniti e a Israele in tutto il Medio Oriente. Sostenne milizie alleate dal Libano all'Iraq e alla Siria, ampliò il potere delle Guardie Rivoluzionarie e mantenne l'autorità suprema sulle istituzioni militari, giudiziarie e statali iraniane. I critici lo accusarono di isolare il paese a livello internazionale e di schiacciare con la forza il dissenso interno.

Durante il suo mandato, le tensioni con Washington si sono intensificate, soprattutto dopo che Donald Trump si è ritirato dall'accordo nucleare del 2015 nel suo primo mandato. Khamenei respinse negoziati che avrebbero limitato l'arricchimento dell'uranio e denunciò quella che chiamava interferenza americana. La sua morte lascia l'Iran di fronte all'incertezza all'estero e a una crescente pressione interna, specialmente tra le generazioni più giovani frustrate dalle difficoltà economiche e dalla repressione politica...

Leggi questa storia in ordine cronologico: