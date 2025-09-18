Confermato: il DreamHack arriverà nel Regno Unito a marzo 2026

HQ

Si è vociferato e ipotizzato che DreamHack arriverà nel Regno Unito già il prossimo anno, per la prima volta che il festival è mai stato ospitato sul suolo britannico. Questa voce è nata a causa del fatto che la Call of Duty League si sarebbe presumibilmente diretta anche nel Regno Unito nel 2026, per un evento tenutosi al National Exhibition Centre (NEC) vicino a Birmingham, e questo stesso DreamHack sviluppo è stato ora confermato.

In un comunicato stampa, ci viene detto che DreamHack Birmingham si svolgerà tra il 27 e il 29 marzo e che sarà un evento di tre giorni in cui sono presenti alcuni dei più grandi giochi e tornei.

Uno di questi eventi importanti sarà ESL One Birmingham, con questo che porterà l'azione competitiva Dota 2 nel Regno Unito tra il 22 e il 29 marzo, dove 16 delle migliori squadre di tutto il mondo saranno presenti e combatteranno per una fetta di un montepremi di $ 1 milione.

Altrimenti, ci viene detto: "Nel corso di tre giorni, DreamHack Birmingham inviterà i fan a esplorare tornei di eSport, cosplay, musica dal vivo, creatori, giochi da tavolo e molto altro ancora, il tutto in un unico spazio vibrante e guidato dalla comunità".

I biglietti per l'evento saranno in vendita dal 23 settembre al prezzo di £ 39 per tre giorni DreamHack, con biglietti per ESL One posti garantiti fissati a £ 89 per i tre giorni in cui si svolge.