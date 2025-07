Confermato: il futuro di Halo sarà rivelato a ottobre

HQ

Se avete letto Gamereactor, forse ricorderete che a fine maggio abbiamo riportato la voce secondo cui Halo Studios (ex 343 Industries) avrebbe avuto qualcosa di nuovo da mostrare durante l'Halo World Championship di ottobre.

Sappiamo già che quando hanno cambiato il loro nome da 343 Industries, hanno mostrato le immagini concettuali di Halo create con Unreal Engine 5, che è il motore di gioco su cui lavoreranno in futuro, e che queste erano molto simili ad Halo: Combat Evolved. Lunedì sera, Halo Studios ha colto l'occasione per confermare effettivamente l'informazione, e su Halo Waypoint scrivono:

"L'anno scorso ad HaloWC, abbiamo presentato in anteprima "A New Dawn" in cui abbiamo parlato del passaggio all'Unreal Engine, vi abbiamo dato uno sguardo dietro le quinte di Project Foundry e abbiamo debuttato con la nostra evoluzione in Halo Studios mentre entriamo in un nuovo capitolo per Halo. Per noi, "A New Dawn" è stato solo l'inizio: all'HaloWC di quest'anno, non vediamo l'ora di continuare la conversazione.

Le speculazioni sono sempre divertenti, ma se vuoi lo scoop ufficiale su ciò su cui Halo Studios ha lavorato, non vorrai perderti l'Halo World Championship di quest'anno. Speriamo davvero che vi unirete a noi a Seattle questo ottobre!"

Insomma, quattro anni dopo la premiere di Halo Infinite, è finalmente arrivato il momento di scoprire cosa c'è in serbo per Master Chief e lo seguiremo con grande interesse.