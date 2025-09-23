Confermato il nuovo State of Play per domani sera

HQ

Tutte le indiscrezioni e gli indizi degli ultimi giorni sono stati confermati e Sony ha appena annunciato che terrà un nuovo State of Play domani, 24 settembre, che fungerà da primo piatto per il Tokyo Game Show.

Come indicato nel post sul PlayStation Blog, lo show include oltre 35 minuti di annunci di giochi di terze parti e indie, oltre a notizie sui progetti in corso all'interno di PlayStation Studios. È stato anche confermato che il prossimo gioco di Housemarque, Saros, avrà una copertura speciale durante l'evento, mostrando cinque minuti di gameplay catturati su PS5, per stuzzicare l'appetito prima della sua uscita nel 2026.

Lo State of Play del 24 settembre 2025 sarà trasmesso in streaming sui canali ufficiali YouTube e Twitch di PlayStation a partire dalle 22:00 BST/23:00 CEST e potrà essere goduto in lingua originale e, dato che è l'ora del TGS, con sottotitoli giapponesi opzionali.