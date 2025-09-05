Confermato: il personaggio di John C. McGinley, il dottor Cox, tornerà nel redivivo Scrubs

Recentemente è stato annunciato che Judy Reyes (l'infermiera Carla Espinosa) apparirà anche nella prossima reunion di Scrubs, anche se in un ruolo leggermente più piccolo a causa di conflitti di programmazione. Ciò significa che quasi tutti i personaggi principali torneranno, ma ce n'è uno in particolare che è scomparso e richiesto con impazienza... Dr. Cox.

Non sarebbe davvero Scrubs senza questo dottore profondamente sarcastico e tossico, e fortunatamente, Deadline ora ha buone notizie su questo fronte. L'attore John C. McGinley ha annunciato che ora è confermato che anche lui si unirà al ritorno di Scrubs.

Non sappiamo esattamente quando Scrubs tornerà effettivamente, ma almeno gli ingredienti per renderlo buono sono a posto. Cosa ne pensi, si può ricreare la magia della migliore bromance del mondo delle sitcom - JD e Turk?