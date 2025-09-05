Confermato: il personaggio di John C. McGinley, il dottor Cox, tornerà nel redivivo Scrubs
Supponiamo che JD non otterrà ancora quell'approvazione paterna che ha sempre desiderato ma che non ha mai ottenuto dal dottor Cox.
Recentemente è stato annunciato che Judy Reyes (l'infermiera Carla Espinosa) apparirà anche nella prossima reunion di Scrubs, anche se in un ruolo leggermente più piccolo a causa di conflitti di programmazione. Ciò significa che quasi tutti i personaggi principali torneranno, ma ce n'è uno in particolare che è scomparso e richiesto con impazienza... Dr. Cox.
Non sarebbe davvero Scrubs senza questo dottore profondamente sarcastico e tossico, e fortunatamente, Deadline ora ha buone notizie su questo fronte. L'attore John C. McGinley ha annunciato che ora è confermato che anche lui si unirà al ritorno di Scrubs.
Non sappiamo esattamente quando Scrubs tornerà effettivamente, ma almeno gli ingredienti per renderlo buono sono a posto. Cosa ne pensi, si può ricreare la magia della migliore bromance del mondo delle sitcom - JD e Turk?