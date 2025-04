Confermato: le cassette Switch 2 hanno un sapore davvero pessimo

HQ

Ti stai chiedendo che sapore ha una cassetta Switch 2? La domanda non è così strana come si potrebbe pensare, perché prima dell'uscita di Switch 1 si parlava molto del fatto che le piccole cartucce erano progettate per avere un sapore così cattivo che i bambini e gli animali non le avrebbero mangiate. È lo stesso qui?

La risposta in realtà risulta essere; sì. Quando Gamespot ha avuto l'opportunità di parlare con il co-creatore di Switch 2 Takuhiro Dohta, ha detto questo sulla questione:

"Non vogliamo che nessuno sia a rischio di un consumo indesiderato. Abbiamo fatto in modo che se ti entra in bocca, lo sputerai fuori".

E con questo, lo sappiamo. Anche le cassette Switch mangiate non saranno un grosso problema in questa generazione. Tuttavia, ovviamente riceveremo molti cosiddetti "video di reazione" da influencer fastidiosi e privi di fantasia che si filmeranno mentre assaggiano le cartucce. E la domanda è: non è quasi peggio...?