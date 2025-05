Confermato: Mortal Kombat 1 non riceverà "personaggi DLC aggiuntivi o capitoli della storia"

HQ

Una settimana e mezzo fa abbiamo riportato che Netherrealm Studios e Warner hanno annunciato una Definitive Edition di Mortal Kombat 1. E perché la versione possa essere chiamata l'edizione definitiva, deve avere tutto. Pertanto, era facile credere che non ci fossero più nuovi contenuti da aggiungere per il gioco, nonostante gli anni di supporto promessi.

In definitiva, le vendite sono necessarie per rendere redditizio continuare a sviluppare nuovi contenuti, e ci sono stati segnali evidenti che né Mortal Kombat 1 né la grande espansione Khaos Reigns hanno venduto particolarmente bene. E ora, dieci giorni dopo, Netherrealm Studios e Warner stanno mangiando un'umile torta e pubblicano sui social media che stanno staccando la spina a tutti i nuovi contenuti, ad eccezione delle patch di base:

"Stiamo ascoltando le richieste dei giocatori per continuare il supporto del gioco di Mortal Kombat 1 e, anche se continueremo a supportare Mortal Kombat 1 attraverso aggiustamenti e correzioni al bilanciamento, non ci saranno personaggi DLC aggiuntivi o capitoli della storia rilasciati da questo momento in poi."

Mentre i fan sono delusi dal fatto che lo studio non stia mantenendo le sue promesse, molti sono ancora consapevoli delle realtà economiche, ma ritengono che la comunicazione con i fan avrebbe dovuto essere gestita meglio e che il prossimo titolo dello studio deve essere rilasciato in uno stato migliore.

Netherrealm scrive che capiscono la delusione, ma giustificano la loro decisione dicendo che "devono spostare l'attenzione sul prossimo progetto per renderlo il più grande possibile". Non sappiamo cosa sia quel gioco, ma ultimamente si vocifera che sarebbe arrivato il momento di Injustice 3, il che sembra ancora abbastanza ragionevole considerando che la DC sta attualmente lavorando al suo nuovo universo cinematografico.

Cosa ne pensi della decisione e qual è la tua posizione su Mortal Kombat 1 ?