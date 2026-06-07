Nuova espansione per Doom: The Dark Ages confermata, verrà lanciata a luglio

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L'anno scorso è stato pubblicato Doom: The Dark Ages, ambientato molti anni prima di Doom (2016) e seguendo il Disavventura del Doom Slayer e le sue avventure. Proprio di recente, come era stato ipotizzato in precedenza, è stato annunciato che The Dark Ages riceverà un'espansione intitolata Revelations, prevista per questa estate. In Revelations, l'inferno si congela - letteralmente - e il Doom Slayer deve fare del suo meglio per scappare. Stiamo parlando di nuovi livelli con enigmi più avanzati e nuovi nemici.

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Doom: The Dark Ages - Revelations uscirà il 7 luglio su Xbox, PC e PS5.