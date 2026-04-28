Confermato: Rafa Jódar affronta Jannik Sinner: Tempi per i quarti di finale del Madrid Open

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Il duello più atteso del Madrid Open è confermato: il numero 1 al mondo Jannik Sinner affronterà mercoledì la sensazione spagnola Rafael Jódar, nei quarti di finale. La loro sarà la partita principale della giornata, che inizierà alle 16:00 CEST, alle 15:00 BST. Seguirà alle 21:30 CEST, 20:30 BST Arthur Fils contro Jiri Lehecka.

Jódar, 19 anni, è uno dei progressi dell'anno, arrivando dal suo primo titolo ATP 250 a Marrakech, alle semifinali all'ATP 500 Barcellona, e ora raggiungendo i suoi primi quarti di finale ATP Masters 1.000 a Madrid; solo il secondo giocatore nato nel 2006 a farlo dopo Martín Landaluce a Indian Wells a marzo.

Martedì pomeriggio, Jódar ha sconfitto Vit Kopriva 7-5, 6-0. Kopriva era, in teoria, un rivale più facile per Jódar (il ceco ventinovenne non ha mai vinto un titolo ATP ed è ora al suo miglior ranking in carriera, numero 66 al mondo, mentre Jódar è già numero 42 dopo quattro mesi nel circuito ATP). Ma Jódar aveva già sconfitto l'"altra" stella adolescente, João Fonseca, così come il suo primo Top 10, Alex de Miñaur, nel percorso per il suo primo incontro contro il numero 1 al mondo, con una striscia di 20 vittorie consecutive, inclusa la vittoria contro Cameron Norrie martedì scorso.

Al momento, nessun tennista sembra abbastanza bravo da fermare Sinner, e Alcaraz sarà forse infortunato fino a Wimbledon, se non per più tempo. Sarà Jódar a sorprendere Sinner mercoledì?