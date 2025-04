Confermato: The Handmaid's Tale continuerà in una nuova serie chiamata The Testaments

HQ

La sesta e ultima stagione di The Handmaid's Tale inizia l'8 aprile, ma anche se non è ancora iniziata, è ora confermato che ci sarà un sequel. Secondo Deadline, Hulu ha già dato il via libera allo spin-off The Testaments, che si basa sul romanzo di Margaret Atwood del 2019.

Ambientato 15 anni dopo The Handmaid's Tale, Gilead è ancora forte, e le giovani donne che crescono in questa comunità non hanno mai vissuto il tempo prima che il terrore religioso prendesse il sopravvento. A quanto pare, l'ex protagonista Elisabeth Moss sarà la produttrice esecutiva, ma resta da vedere se sarà coinvolta come attrice in qualche misura.

Si dice che diversi attori siano già legati a The Testaments, che quindi probabilmente non è troppo lontano dall'inizio delle riprese, forse già entro la fine dell'anno.