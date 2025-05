Confronti tra la Coppa del Mondo 2022 e l'ultima partita di Clásico per Kylian Mbappé

HQ

Il Real Madrid ha perso di nuovo contro l'FC Barcelona, per la quarta volta quest'anno, nonostante i migliori sforzi di Kylian Mbappé. Nella sua prima stagione in bianco, Mbappé ha segnato cinque gol al Barcellona in tre delle quattro partite, e domenica ha segnato una tripletta che è stata inutile per il Madrid, ma almeno funziona per lui a livello personale.

Nella corsa "Pichichi" per diventare il capocannoniere de LaLiga, Mbappé ha superato Robert Lewandowski, ed è ora il capocannoniere della competizione spagnola con 27 gol, seguito dal giocatore del Barcellona con 25 gol. Molto indietro ci sono Budimir (Osasuna, 18 gol), Raphinha (Barcellona, 16 gol) e Ayoze (Villareal, 16 gol).

Mbappé è diventato anche il giocatore con il maggior numero di gol segnati in una stagione d'esordio con il Real Madrid: 39 in 55 partite in tutte le competizioni, superando Iván Zamorano (37 gol in 45 partite nel 1992/93) e Cristiano Ronaldo (33 gol in 35 partite nel 2009/10).

Mbappé ha ora segnato tre triplette con il Real Madrid, seguite da quelle contro Real Valladolid e Manchester City. In quelle occasioni è bastato per vincere, ma contro il Barcellona non è bastato... che ha fatto ricordare a molti la finale della Coppa del Mondo nel 2022, dove Mbappé ha segnato una tripletta nel 3-3 contro l'Argentina, diventando il primo giocatore nella storia della Coppa del Mondo a segnare tre gol in una finale... ma ha finito per perdere la partita.