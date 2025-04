Confronto e miglioramenti tra Nintendo Switch Pro Controller e Pro Controller 2

HQ

Nintendo Switch ha venduto 150 milioni di unità in tutto il mondo nel suo ciclo di vita di oltre otto anni, ma ha sempre dovuto fare i conti con le critiche di un segmento di giocatori che non disponeva di una maggiore potenza hardware. Tuttavia, c'è sempre stato un consenso (anche con macchine current-gen più potenti rilasciate in seguito) sul fatto che il Nintendo Switch Pro Controller sia il miglior controller per console mai creato.

Ha una durata della batteria notevolmente migliore rispetto ai controller Xbox e PlayStation, le levette sono assolutamente affidabili (a differenza del Joy-Con e della sua deriva) e sia i grilletti che la costruzione del tutto sono di qualità eccezionale. Onestamente, c'era poco da ridire sulla periferica, ma presto sarà sostituita dal Nintendo Switch Pro Controller, e sembra che il salto in avanti ci lascerà ancora una volta sbalorditi.

Ora sono state rivelate le caratteristiche del controller per la prossima console, in uscita il 5 giugno, e ci sono differenze rispetto al suo predecessore, oltre alle ovvie nuove funzionalità social che Switch 2 includerà, come un pulsante C per GameChat, come riportato da Nintendosoup.

Il punto che spicca di più del Pro Controller 2 è che impiega il 50% in meno di tempo per caricare completamente la batteria, passando dalle 6 ore impiegate dal modello attuale per tre ore. Inoltre, mantiene la stessa autonomia di circa 40 ore di utilizzo per carica. Inoltre, il peso del controller è stato leggermente ridotto, passando dagli attuali 246 g a 235 g per il modello successivo. Non sembra molto, ma è un segno di quanto sarà ottimizzato anche se devi includere nuove funzioni e pulsanti, oltre a un paio di grilletti extra.

Cosa ne pensi, prenderai in mano il nuovo controller per Nintendo Switch 2 al momento del lancio?