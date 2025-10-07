Conor McGregor accetta una squalifica di 18 mesi per aver violato i test antidoping UFC

HQ

Conoc McGregor, il controverso combattente UFC che ha recentemente fatto un passo indietro dai suoi piani di candidarsi alla presidenza dell'Irlanda, ha accettato una squalifica di 18 mesi per aver violato la politica antidoping dell'UFC. Una dichiarazione rilasciata martedì sera annuncia che McGregor ha saltato tre tentativi di raccolta di campioni biologici lo scorso anno (il 13 giugno, il 19 settembre e il 20 settembre 2024), che sono obbligatori.

L'ex campione UFC ha spiegato che, a causa del suo recupero da un infortunio, non si stava preparando per alcun combattimento al momento di quei test, fattori attenuanti che tuttavia non lo esonerano da una sanzione: dalla consueta squalifica di 24 mesi, a una sospensione di 18 mesi, iniziata il 20 settembre 2024, data del suo ultimo test saltato.

Di conseguenza, sarà liberato dalla sospensione dopo il 20 marzo 2026, dandogli il tempo di prepararsi per il suo previsto ritorno nella card UFC della Casa Bianca il 14 giugno 2026, il giorno in cui Donald Trump compirà 80 anni.