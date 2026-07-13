Conor McGregor conferma che si sottoporrà a un intervento chirurgico e lascia intendere un ritorno per il suo ultimo incontro

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Due giorni dopo essersi infortunato nell'incontro contro Max Holloway, l'ex campione UFC dei pesi piuma e dei pesi leggeri Conor McGregor ha dichiarato che si sottoporrà a un intervento chirurgico al ginocchio. McGregor, che compirà 38 anni martedì, avrebbe combattuto per la prima volta in cinque anni, in un incontro dei pesi welter nell'evento principale dell'UFC 329 sabato scorso, ma è durato solo un minuto e 9 secondi e ha tentato solo un tentativo di colpire il rivale con un calcio a forbice: si ritiene che si sia strappato il legamento crociato anteriore ed è caduto a terra più volte prima che l'incontro venisse fermato.

McGregor si è difeso dopo il combattimento, dicendo "è arrivato dal nulla" e che può solo descriverlo come inferno, difendendosi dai commenti secondo cui si è lasciato andare. Lunedì ha confermato che si sottoporrà a un intervento chirurgico e intende combattere di nuovo.

"Intervento chirurgico. Prehab. Ritorno alla pratica delle arti marziali. Riprova. Ultima battaglia del contratto. Per favore Dio", ha detto McGregor in un post su Instagram appoggiandosi alla sua fede. "Dio apre un cammino dove sembra non esserci. Non sono una vittima delle mie circostanze; Le supero. Dio opera in me per adempiere alla Sua volontà e al Suo scopo", scrisse McGregor.

Secondo USA Today, McGregor farà una risonanza magnetica questa settimana alla gamba destra infortunata. Non ha spiegato quale ferita abbia subito, e alcuni ipotizzano che fosse ferito prima dell'incontro, basandosi sui suoi movimenti prima dell'inizio.