Conor McGregor conferma il ritorno in UFC per la card della Casa Bianca con Michael Chandler

HQ

Conor McGregor ha confermato il suo tanto atteso ritorno nell'Ottagono, rivelando che affronterà Michael Chandler nella prevista card della Casa Bianca. L'evento, sostenuto dal presidente dell'UFC Dana White e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dovrebbe svolgersi nel 2026 come parte delle celebrazioni del 250° Giorno dell'Indipendenza americana.

McGregor, che è stato assente dalle competizioni dopo le sconfitte consecutive contro Dustin Poirier nel 2021, ha detto a Fox News che "The Mac è entusiasta di tornare" e che Chandler sarà il suo avversario. In precedenza i due avrebbero dovuto incontrarsi nel 2024 prima che McGregor si ritirasse per un dito del piede rotto.

White è stato in trattative con McGregor per la carta storica, ma si è fermato prima di confermare l'incontro. Tuttavia, ha definito l'evento della Casa Bianca "la più grande carta di tutti i tempi" e ha notato la motivazione di McGregor a combattere su un palco del genere.

Il 37enne ex campione di due divisioni si è recentemente allontanato dalla politica dopo aver abbandonato la candidatura alla presidenza dell'Irlanda. La sua carriera è stata anche oscurata da questioni legali, tra cui una sentenza del tribunale civile dello scorso anno che lo ha ritenuto responsabile di violenza sessuale nel 2018, un verdetto che continua a contestare.