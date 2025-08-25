Conor McGregor criticato online per aver "picchiato" i combattenti adolescenti durante una sessione di sparring

HQ

Si dice che Conor McGregor, l'ex campione UFC dei pesi piuma e dei pesi leggeri, si stia allenando per un ritorno il prossimo anno, per l'evento alla Casa Bianca di Donald Trump nel luglio 2026. Di recente è stato visto a Napoli, in Italia, dove si è allenato con alcuni adolescenti in una palestra. Tuttavia, il filmato che avrebbe dovuto entusiasmare i fan di McGregor si è trasformato in un'altra polemica per il combattente irlandese di MMA, poiché il filmato è diventato virale di McGregor che non tira pugni per i suoi sparring amatoriali.

Dopo che il video è diventato virale, molte persone hanno commentato il motivo per cui McGregor, un combattente molto più esperto, stava usando quello che sembra essere un adolescente come sparring. E sebbene non combatta sul ring dal 2021, quando si è rotto la tibia, McGregor non ha esattamente tirato i pugni.

Tra gli utenti che hanno criticato l'uso sproporzionato della forza da parte di McGregor sui giovani combattenti di MMA c'era il campione Bellator Ben Askren, che si chiedeva perché McGregor avesse bisogno di video di lui che picchiava combattenti che non sono bravi.

Si pensa che questi video abbiano lo scopo di mostrare che McGregor si sta preparando per un grande ritorno come artista marziale misto il prossimo anno, ma non tutti pensano che usare giovani combattenti come sparring sia il look migliore se si vuole guadagnare la sicurezza e la fiducia dei fan. I suoi fan, tuttavia, non sembrano preoccuparsi del fatto che sia stato giudicato colpevole di stupro e aggressione sessuale, quindi forse avrà la sua occasione dopo tutto.