Conor McGregor fa un passo indietro dalla corsa alla presidenza irlandese
"Non è stata una decisione facile, ma è quella giusta in questo momento".
Conor McGregor ha annunciato che si ritirerà dalla corsa alla presidenza irlandese dopo aver riconosciuto gli ostacoli nell'assicurarsi un posto al ballottaggio. Il combattente diventato imprenditore ha spiegato che, nonostante i suoi sforzi, le regole di nomina legate ai membri del parlamento e ai consigli locali rimangono un grosso ostacolo per i candidati al di fuori dell'establishment politico. Pur ammettendo che la decisione è stata difficile, McGregor l'ha inquadrata come una pausa strategica piuttosto che una fine, promettendo di rimanere impegnato nei dibattiti politici e sociali dell'Irlanda. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!