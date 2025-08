Conor McGregor perde l'appello per un caso di stupro in Irlanda Il combattente UFC è stato dichiarato colpevole di stupro e aggressione sessuale, è successo nel 2018.

HQ Lo scorso novembre, Conor McGregor è stato riconosciuto colpevole di stupro da un tribunale civile di Dublino ed è stato condannato a pagare 250.000 euro di danni alla vittima. La vittima, Nikita Hand, ha detto che McGregor l'ha soffocata quando si è rifiutata di fare sesso con lei e ha subito "ferite da moderate a gravi". Questo è successo nel dicembre 2018. Il campione UFC ha presentato ricorso, dicendo che c'era il rischio di un processo iniquo, cosa che il tribunale irlandese ha negato, perdendo il suo appello. Gli avvocati di McGregor hanno cercato di dimostrare che il processo civile dell'anno scorso non avrebbe dovuto essere valido, poiché il documento consegnato alla giuria chiedeva ai giurati se Conor McGregor avesse aggredito la signora Hand, e gli avvocati di McGregor hanno sostenuto che avrebbe dovuto specificare "aggressione sessuale". I giudici d'appello, tuttavia, hanno affermato che è "semplicemente irreale che qualsiasi membro della giuria possa essere confuso sul significato della domanda e hanno respinto l'appello di McGregor. Un avvocato della signora Hand ha detto che "aggressione" copre un'ampia varietà di aggressioni e che la domanda posta alla giuria "è stata concordata e la giuria non avrebbe potuto essere confusa da essa" (via BBC). Nonostante i numerosi casi di aggressione e stupro contro di lui, McGregor vuole ancora portare le sue opinioni di estrema destra nel governo irlandese, il tutto mentre forse pianifica un ritorno in UFC di fronte a Donald Trump. Michael Potts / Shutterstock