Conor McGregor rimane fiducioso sulla candidatura presidenziale nonostante gli sia stato detto che "non c'è speranza all'inferno"

HQ

Le ultime notizie sull'Irlanda . Conor McGregor, il famoso combattente di MMA, rimane risoluto nella sua convinzione che si candiderà alla presidenza dell'Irlanda entro la fine dell'anno, nonostante un recente sondaggio mostri un'opposizione schiacciante. Per saperne di più sul sondaggio, cliccate qui.

I sondaggi condotti tra i legislatori irlandesi e le autorità locali hanno dimostrato che la nomina di McGregor per Aras an Uachtarain deve affrontare barriere insormontabili, con molti che esprimono dubbi e affermano che "non c'è speranza all'inferno" del suo successo.

Eppure, McGregor rimane imperterrito, affermando che ripristinerà il potere al popolo e affronterà la corruzione a testa alta. La sua candidatura richiede l'appoggio di 20 membri dell'Oireachtas o di almeno quattro consigli locali, sostegno che al momento sembra altamente improbabile.