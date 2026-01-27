Conosci il tuo equipaggio in Dragon Quest VII Reimagined

HQ

Ora possiamo davvero iniziare a contare i giorni che mancano all'uscita di Dragon Quest VII Reimagined il 5 febbraio. Con così poco tempo rimasto, è evidente che Square Enix ha iniziato seriamente ad aumentare la pressione, e riceviamo regolarmente nuovi trailer e video che mostrano diversi aspetti dell'interpretazione fortemente modernizzata di uno dei migliori giochi di ruolo giapponesi di tutti i tempi.

Dopo aver pubblicato un video chiamato Adventure Log Part 1 un mese fa, che mostrava il mondo e presentava la storia, sospettavamo che ci sarebbe stata anche una seconda parte, e presumibilmente una terza parte a tempo debito. Ora è stato rilasciato Adventure Log Parte 2, e questa volta Square Enix pensa sia il momento di conoscere i tuoi compagni di viaggio, perché cosa sarebbe un gioco di ruolo giapponese senza compagni che ti accompagnano nel tuo viaggio?

Puoi vedere il video qui sotto e non dimenticare che esiste una demo giocabile per tutti i formati attuali: PC, PlayStation, Switch e Xbox. Il tuo salvataggio verrà trasferito anche nel gioco finito.