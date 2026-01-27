Conosci il tuo equipaggio in Dragon Quest VII Reimagined
Square Enix pensa che sia ora che tu conosca le persone che ti seguiranno nelle tue epiche avventure il mese prossimo.
Ora possiamo davvero iniziare a contare i giorni che mancano all'uscita di Dragon Quest VII Reimagined il 5 febbraio. Con così poco tempo rimasto, è evidente che Square Enix ha iniziato seriamente ad aumentare la pressione, e riceviamo regolarmente nuovi trailer e video che mostrano diversi aspetti dell'interpretazione fortemente modernizzata di uno dei migliori giochi di ruolo giapponesi di tutti i tempi.
Dopo aver pubblicato un video chiamato Adventure Log Part 1 un mese fa, che mostrava il mondo e presentava la storia, sospettavamo che ci sarebbe stata anche una seconda parte, e presumibilmente una terza parte a tempo debito. Ora è stato rilasciato Adventure Log Parte 2, e questa volta Square Enix pensa sia il momento di conoscere i tuoi compagni di viaggio, perché cosa sarebbe un gioco di ruolo giapponese senza compagni che ti accompagnano nel tuo viaggio?
Puoi vedere il video qui sotto e non dimenticare che esiste una demo giocabile per tutti i formati attuali: PC, PlayStation, Switch e Xbox. Il tuo salvataggio verrà trasferito anche nel gioco finito.