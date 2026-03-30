Conquest completa il roster Invincible VS di 18 personaggi: ecco la lista completa per il lancio

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Durante il fine settimana, durante un'apparizione agli Evo Awards 2026, lo sviluppatore Quarter Up ha condiviso alcune ultime informazioni relative al gioco di combattimento a coppie Invincible VS.

Previsto per PC, PS5 e Xbox Series X/S il 30 aprile, con un weekend beta che si terrà il prossimo weekend, ora conosciamo il 18° e ultimo personaggio di lancio del gioco, con uno dei più grandi nemici di Mark "Invincible" Grayson che si unisce alla mischia.

L'iconico Conquest entrerà nel titolo come personaggio giocabile il giorno del lancio, portando sul tavolo il suo stile di violenza caratteristico e davvero spietato. Considerato un "Striker devastante e inflessibile", Conquest è in grado di esercitare una pressione intensa per sopraffare "i suoi avversari con potenti colpi, proiettili strategici di contrattacco e un pugno caricato che aumenta velocità e acquisisce super armatura mentre si muove."

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Con l'arrivo di Conquest, la lista completa dei personaggi di lancio può essere vista di seguito:



Invincibile



Eva dell'Atomo



Omni-Man



Rex Splode



Dupli-Kate



Cecil Steadman



Allen l'alieno



Antiproiettile



Robot



Ragazza Mostro



Titan



Thula



Bestia da Battaglia



Anissa



Lucan



Powerplex



Conquista



Ella Mental (l'unico personaggio originale di lancio)



Oltre a questo, sono stati svelati piani per il primo anno di supporto post-lancio, con quattro nuovi personaggi giocabili che debutteranno entro i primi 12 mesi. Non conosciamo ancora l'elenco confermato completo, ma sappiamo che Universa sta per arrivare per dare il via e poi sarà seguita dall'Immortale. Altri due personaggi appariranno poi in autunno e inverno. Possiamo solo sperare che uno di questi sia Thragg...

Suonerai Invincible VS questo aprile?