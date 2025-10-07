Consegna l'ultima pizza della giornata tra A Pizza Delivery quando verrà lanciata all'inizio di novembre

In un momento in cui i grandi giochi spesso sembrano pesantemente testati da focus group e in qualche modo privi di identità, puoi sempre contare su sviluppatori indipendenti per inventare prodotti sorprendenti. Prendi A Pizza Delivery, per esempio.

Qui devi consegnare l'ultima pizza della giornata, il che ovviamente non è così facile come potresti pensare, ma piuttosto un'avventura con nuovi amici, storie strane e un mondo in continua evoluzione. Ora, l'editore Dolores Entertainment ha annunciato che la data di uscita si sta avvicinando e il gioco ha fissato una data di anteprima.

A Pizza Delivery uscirà il 7 novembre per PC, PlayStation e Xbox - e abbiamo anche un nuovo trailer da condividere. Dai un'occhiata a questa avventura apparentemente strana qui sotto.