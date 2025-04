Stasera vengono consegnati i Laureus Awards: tutti i nominati degli "Oscar dello sport" Carlos Alcaraz, Aitana Bonmatí, Max Verstappen, Simone Biles o Sifan Hasan, tra i nominati come migliori sportivi dell'anno.

HQ Tra tutti i premi sportivi, quello che più assomiglia a un "Oscar dello Sport", che onora tutti gli sport allo stesso livello, sono i Laureus World Sports Awards. Creato nel 1999, quest'anno segnerà la sua 25ª edizione e si svolgerà, per la seconda volta consecutiva, a Madrid, riunendo sportivi di ogni disciplina: tennis, atletica, calcio, cricket, corse automobilistiche... Una giuria composta da 69 leggende dello sport (45 uomini, 14 donne) sceglierà il vincitore nelle seguenti categorie, in un evento che sarà trasmesso in diretta streaming alle 20:00 CEST, 19:00 BST. Candidati Laureus 2025: Premio Sportivo Mondiale dell'Anno

Carlos Alcaraz (Spagna) Tennis



Mondo Duplantis (Svezia) Atletica Leggera



Léon Marchand (Francia) Nuoto



Tadej Pogačar (Slovenia) Ciclismo



Max Verstappen (Paesi Bassi) Corse automobilistiche

Sportiva mondiale dell'anno:

Simone Biles (USA) Ginnastica



Aitana Bonmatí (Spagna) Calcio



Sifan Hassan (Paesi Bassi) Atletica



Faith Kipyegon (Kenya) Atletica leggera



Sydney McLaughlin-Levrone (Stati Uniti) Atletica leggera



Aryna Sabalenka (Bielorussia) Tennis

Squadra mondiale dell'anno

FC Barcelona Squadra femminile (Spagna)



Boston Celtics (Stati Uniti)



McLaren Formula Uno Team (Regno Unito)



Real Madrid (Spagna)



Squadra di calcio maschile della Spagna



Nazionale maschile di pallacanestro USA

Svolta mondiale dell'anno

Julien Alfred (Santa Lucia) Atletica leggera



Bayer 04 Leverkusen (Germania) Squadra di calcio



Summer McIntosh (Canada) Nuoto



Letsile Tebogo (Botswana) Atletica leggera



Victor Wembanyama (Francia) Pallacanestro



Lamine Yamal (Spagna) Calcio

Premio World Comeback Of The Year

Rebeca Andrade (Brasile) Ginnastica



Caeleb Dressel (USA) Nuoto



Lara Gut-Behrami (Svizzera) Sci alpino



Marc Márquez (Spagna) Motociclismo



Rishabh Pant (India) Cricket



Ariarne Titmus (Australia) Nuoto

Premio Sportivo d'Azione Mondiale dell'Anno

Yuto Horigome (Giappone) Skateboard



Chloe Kim (USA) Snowboard



Caroline Marks (Stati Uniti) Surf



Aleksandra Miroslaw (Polonia) Arrampicata veloce



Tom Pidcock (Regno Unito) Ciclismo in montagna



Arisa Trew (Australia) Skateboard

Sportivo mondiale dell'anno con un premio per la disabilità

Catherine Debrunner (Svizzera) Para Atletica



Teresa Perales (Spagna) Para Nuoto



Tokito Oda (Giappone) Tennis in carrozzina



Matt Stutzman (USA) Tiro con l'arco paralimpico



Jiang Yuyan (Cina) Para Nuoto



Qu Zi Mo (Cina) Badminton in sedia a rotelle

Premio Laureus Sport For Good

Kick4life (Lesotho)



Pattinaggio di figura ad Harlem (USA)



Kind Surf (Spagna)



Liberi Nantes (Italia)



Paris Basket 18 (Francia)



Street League (Regno Unito)