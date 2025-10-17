Construction Crew è il gioco che ti permette finalmente di realizzare i tuoi sogni d'infanzia

Al giorno d'oggi, sembra che praticamente tutto sia stato simulato nei videogiochi in qualche modo, come qualche anno fa, quando lavavamo le cose in PowerWash Simulator e falciavamo i prati in Lawn Mowing Simulator. Ora, un altro simulatore di un tipo un po' più insolito è stato svelato, e sospettiamo che molti uomini che sognavano di diventare operai edili quando erano bambini saranno davvero felici.

Stiamo parlando di Construction Crew, un gioco che è esattamente quello che sembra ed è descritto come segue nel comunicato stampa:

"Prendi il tuo casco e accendi i motori! Questa è una costruzione grezza: sudore, fumo e acciaio. Aziona gru, caricatori, rulli e altro ancora mentre tu e la tua CREW scolpite il terreno, sollevate strutture e versate l'asfalto per completare insieme i lavori più difficili.

Sarà giocabile sia in single-player che in co-op e una demo giocabile sarà disponibile tramite Steam già il mese prossimo. Il gioco finito uscirà nel 2026 e sarà disponibile su PC, PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series S/X. Dai un'occhiata al primo trailer qui sotto.