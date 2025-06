Consume Me è un gioco indie che ti fa rivivere i tuoi giorni da adolescente

In genere, essere un adolescente è una parte confusa e stimolante della vita di qualcuno, poiché la combinazione di trovare il proprio posto nel mondo e affrontare un numero schiacciante di nuove emozioni può essere molto difficile da gestire. È una parte della vita delle persone che viene guardata indietro con orgoglio, ma non è nemmeno un periodo che probabilmente le persone sarebbero troppo interessate a ripetere. Gli sviluppatori Jenny Jiao Hsia, AP Thompson, Jie En Lee, Violet W-P e Ken "coda" Snyder non sono d'accordo.

Come parte di Day of the Devs, ci è appena stato presentato Consume Me, un gioco di ruolo di simulazione di vita che consiste nel rivivere i tuoi giorni da adolescente. Questa esperienza per giocatore singolo è descritta come una "storia di formazione oscuramente divertente", che cerca di prendere in giro tutte le prove e le tribolazioni dell'essere un adolescente.

Per quanto riguarda il modo in cui questo si traduce nel gameplay, si tratta di un gioco di decisioni, il che significa che devi decidere spesso come affrontare alcune delle più grandi sfide della vita, che si tratti di come evitare distrazioni mentre studi, come mangiare a sufficienza durante la dieta, come conquistare efficacemente il cuore della tua cotta, come risparmiare abbastanza soldi pur ricevendo a malapena il salario minimo... Sembra divertente, vero?

Consume Me riguarda la creazione della storia e dell'esperienza intorno alle tue scelte e questo porta a uno dei 13 possibili finali, che sono descritti come "per lo più cattivi". Inutile dire che siamo in serbo per un gioco piuttosto unico in Consume Me e potrai provarlo tu stesso presto, poiché verrà lanciato su PC e Mac il 25 settembre 2025. Dai un'occhiata a un trailer qui sotto.