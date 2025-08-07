Italiano
Content Warning arriverà sulle console Switch il prossimo anno

Ci sono molti livelli di meta in questo simulatore di... YouTuber che gioca a titoli horror con gli amici?

Forse ci sono alcune tendenze che mi sfuggono già riguardo l'attuale consumo di giochi. Certo, capisco che c'è una nicchia importante di creatori di contenuti su piattaforme di streaming e video come Youtube o Twitch che giocano a giochi horror da soli o con gli amici e che generano molto traffico Internet. Ma mi è sfuggito che questa esperienza può essere portata anche in un gioco in cui devi fuggire da un luogo afflitto da mostri con i tuoi compagni mentre registri l'esperienza... e poi caricare il video sulla rete e contare i Mi piace.

Content Warning è un mega-successo che era sfuggito al mio radar fino al Nintendo Indie World Showcase di oggi, ma ora che è confermato che sarà in arrivo su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 nel 2026, penso che sia il momento di provarlo. Non per niente è un fenomeno con milioni di giocatori su PC.

Inoltre, potrebbe essere il primo indie a sfruttare la fotocamera per Nintendo Switch 2.

Dai un'occhiata al trailer di annuncio di Content Warning sulle console Switch qui sotto.

