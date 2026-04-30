Contenuti e servizi Xbox, ricavi da gaming e hardware sono tutti in calo negli ultimi risultati finanziari

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L'ultimo rapporto finanziario di Microsoft è stato condiviso e, in queste informazioni, relative al terzo trimestre del 2026, è diventato chiaro che Xbox sta affrontando una leggera tendenza al ribasso dal punto di vista finanziario.

I dati mostrano che Xbox è in calo su tutti i fronti, con ricavi da contenuti e servizi in calo del 5%, mentre i ricavi da gaming in calo del 7%. Questo è solo aggravato da un calo clamoroso dei ricavi hardware pari al 33%.

Va detto che, sebbene questo sembri scarso per iscritto, Microsoft si aspettava un calo dei ricavi in questo trimestre, ma non quanto è stato riportato. Questo è un argomento di cui la CFO di Microsoft, Amy Hood, ha parlato nella conferenza di risultati di cui si è trattato, spiegando quanto segue.

"Per quanto riguarda i contenuti e i servizi Xbox, ci aspettiamo che i ricavi calino nei bassi dieci gradi. Riflettendo un anno precedente simile che ha beneficiato di forti contenuti first-party e dei recenti cambiamenti di prezzo per Xbox Game Pass, mentre ci concentriamo sull'offrire più valore ai giocatori. I ricavi hardware dovrebbero diminuire anno dopo anno."

La CEO di Xbox Asha Sharma ha poi parlato di questi dati, sottolineando che c'è ancora "del lavoro da fare" nonostante i progressi compiuti.

"Guadagni Xbox oggi. Sebbene abbiamo fatto progressi nell'espansione del business e dei nostri margini, la crescita dei giocatori e dei ricavi non ha ancora raggiunto la nostra ambizione. Sappiamo che abbiamo del lavoro da fare per conquistare ogni giocatore oggi e in futuro."

Va anche notato che Microsoft prevede alcuni cali significativi nei ricavi, soprattutto sul fronte hardware, dato che Xbox Series X/S festeggerà il suo sesto compleanno quest'anno. Allo stesso modo, anche con questo quadro poco desiderabile in mente, il capo di Microsoft Satya Nadella ha osservato che nel corso del periodo Xbox ha stabilito "record mensili" in termini di utenti attivi e ore di streaming di giochi nella divisione Xbox.