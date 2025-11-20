Continua il fantasy anni '90: Echo Generation 2 arriverà su Xbox e PC nel 2026

Come parte dell'iniziativa Xbox Play Anywhere e come parte dell'Xbox Partner Preview Showcase, lo sviluppatore Cococucumber ha dato una grande notizia: il sequel di Echo Generation, il nostalgico gioco d'azione a turni e avventura, avrà un seguito il prossimo anno.

Echo Generation 2 arriverà nel 2026 su PC e nell'ecosistema Xbox come seguito diretto di Le avventure di Jack, il protagonista della prima avventura RPG uscita nel 2024.

Echo Generation 2 presenterà un nuovo sistema di combattimento per costruire mazzi con più di 100 carte uniche per costruire combo, eseguire attacchi devastanti e evocare alleati. I giocatori si immergeranno negli anni perduti di Jack, esplorando una nuova dimensione ispirata ai film e ai videogiochi degli anni '80 e '90 e costruita con uno stile visivo voxel colorato e nostalgico.

"È arrivato il momento! Siamo entusiasti di aprire finalmente il portale verso Echo Generation 2," dice Martin Gauvreau, direttore del gioco di Cococucumber. "Stiamo espandendo il mondo di Echo Generation con tutto ciò che abbiamo imparato e ascoltando attentamente la nostra comunità e non vediamo l'ora di condividere ulteriori dettagli su questa nuova avventura che attende gli abitanti di Maple Town e oltre."

Dai un'occhiata al trailer di annuncio Echo Generation 2 qui sotto.