Contraband trapela di schermate online

Quando lo sviluppo di un gioco viene interrotto senza che il titolo in questione venga rilasciato, è normale che le immagini trapelate finiscano per finire su Internet, soprattutto se si tratta di un grande progetto in lavorazione da molto tempo con molti dipendenti. Proprio il mese scorso, siamo stati in grado di mostrare gli screenshot del titolo God of War di Bluepoint e dell'Everwild di Rare, entrambi accantonati quest'anno.

Ora è di nuovo il momento, e ancora una volta è Mp1st che li ha atterrati. Questa volta si tratta di Contraband, sviluppato dagli svedesi Avalanche Studios (serie Just Cause). È stato annunciato nel 2021, ma è stato confermato che è stato cancellato tre mesi fa. Non sappiamo esattamente come sarebbe stato o come avrebbe funzionato, ma la premessa ruotava attorno al contrabbando negli anni '70, dove le muscle car sembravano giocare un ruolo importante.

Le immagini trapelate mostrano principalmente i menu, ma anche alcuni elementi di design e danno indizi su come sarebbe stato il gameplay. A quanto pare, c'erano diverse professioni tra cui scegliere e livelli da scalare. Puoi trovare tutte le immagini nel link qui sopra, e puoi anche dare un'occhiata a due di esse nel post X qui sotto.