Contro ogni pronostico, il Chelsea vince la Coppa del Mondo per club FIFA per la seconda volta Il Chelsea ha riportato il PSG con i piedi per terra in una sconfitta per 3-0 con Cole Palmer come protagonista.

HQ Contro ogni previsione, il Chelsea ha sconfitto il Paris Saint-Germain nella finale della Coppa del Mondo per club per sollevare il primo trofeo in assoluto della nuova competizione FIFA, che non tornerà fino al 2029. Il PSG, caldo dopo aver vinto la Champions League e aver sconfitto Bayern Monaco e Real Madrid nella fase a eliminazione diretta, sembrava chiaramente favorito contro il Chelsea, la squadra londinese il cui onore più grande quest'anno era stato vincere la Conference League, una competizione UEFA di terzo livello. Ma il PSG non ha nemmeno avuto scelta, subendo tre gol nel primo tempo e poi vedendo tutte le sue occasioni annullate nel secondo tempo da una difesa efficace e da un ispirato Robert Sánchez. Una sconfitta diversa da qualsiasi cosa abbiamo visto di recente per la squadra più dominante d'Europa, che la riporta con i piedi per terra prima della difesa della Coppa dei Campioni del prossimo anno. La frustrazione ha portato ad alcune brutte scene con Joao Neves che tira i capelli a Marc Cucurella e Luis Enrique che aggredisce Joao Pedro. Ma la felicità è tornata quando il Chelsea ha dovuto alzare il nuovo trofeo... anche con Donald Trump che ha "rovinato" la festa quando ha deciso di unirsi al resto della squadra. Il Chelsea aveva mai vinto la Coppa del Mondo per club? Anche se tutti considerano questa una nuova competizione, tecnicamente non lo è davvero: la Coppa del Mondo per Club si tiene dal 2000 (anche se non tutti gli anni) di solito contrapponendo i campioni di ogni confederazione, il che nella maggior parte dei casi significava che il vincitore della Champions League ogni anno aveva l'opportunità di riconvalidare il proprio titolo e ottenere un trofeo in più. Il Chelsea, vincitore della Champions League nel 2021, ha vinto anche la Coppa del Mondo per club quell'anno, battendo il Palmeiras 2-1. Il Chelsea ha vinto la Champions League nel 2012, ma quell'anno ha perso contro il Corinthians 1-0, il che significa che il Chelsea ha due Coppe del Mondo per Club: il libro dei record non si azzera. Non sorprende che i club con più Coppe del Mondo per club siano il Real Madrid (5) e l'FC Barcelona (3). D'ora in poi, la Coppa del Mondo per Club si svolgerà ogni quattro anni, con 32 squadre partecipanti, e la Coppa Intercontinentale (che ha debuttato l'anno scorso) prenderà il suo posto per il resto degli anni. Chelsea FC