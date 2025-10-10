Control arriverà sui dispositivi Apple all'inizio del 2026

HQ

Se non hai ancora provato l'eccellente Control di Remedy Entertainment, presto sarai in grado di arrancare in questo gioco mentre viaggi per lavoro. Remedy ha rivelato che all'inizio del 2026 porterà Control su Apple dispositivi, oltre a supportare i controlli touch per il gioco sulle piattaforme.

In particolare, poiché Control è già disponibile per Mac, il gioco arriverà anche per i visori iPhone, iPad e Vision Pro. Le specifiche non sono menzionate, ma in genere i grandi giochi AAA, anche quelli leggermente più vecchi come Control, vengono lanciati solo sugli ultimi dispositivi intelligenti Apple, quindi è probabilmente in qualche modo giusto presumere che saranno accessibili solo su iPhone 17 e 11a generazione iPads, forse fino a iPhone 16 e 10a generazione iPads.

Tutto ciò che Remedy spiega è quanto segue: "Presto potrai entrare nella casa più antica su iPhone, iPad e Apple Vision Pro insieme al Mac. Gioca con un controller di gioco o immergiti nell'azione con i controlli touch.

"Scopri un mondo sconosciuto quando Control arriverà su queste piattaforme all'inizio del 2026".

Il post di annuncio sembra anche confermare che sarà il Ultimate Edition del gioco ad arrivare sulla piattaforma, e dal momento che una versione nativa per dispositivi mobili Apple è quasi arrivata, è ora di iniziare ad aspettarsi una versione nativa - e non cloud - anche per Switch 2...?