Control ha ora superato i cinque milioni di copie vendute

Chiaramente i fan stanno facendo ciò che devono per prepararsi all'arrivo di Control: Resonant quest'anno. Lo sviluppatore Remedy Entertainment ha rivelato nel suo recente rapporto finanziario che nell'intero 2025 sono stati spediti oltre un milione Control unità, il che significa che l'acclamato titolo d'azione ha ora superato l'immenso traguardo dei cinque milioni di copie vendute.

La parte interessante del gioco, però, è che ha raggiunto un pubblico molto più ampio di quanto suggeriscano queste cifre di vendita. Il rapporto afferma che la base di giocatori a vita per Control arriva fino a 20 milioni di giocatori, tutto grazie alla portata che servizi come Game Pass gli offrono.

Questo successo ottenuto dal gioco originale ha portato Remedy a essere piuttosto fiduciosa su Control: Resonant, con il rapporto che descrive il gioco come un "acquisto obbligatorio dal primo giorno" per i fan della serie.

