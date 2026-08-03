Control Resonant ci vorranno 30 ore per essere completato, secondo Remedy Entertainment

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Di recente, Remedy Entertainment ha condiviso che dovremmo aspettarci di dedicare parecchio tempo per vedere i titoli di coda scorrere Control Resonant, sottolineando che il progetto sarebbe stato più lungo del titolo originale. Ma quanto tempo esattamente? Ora abbiamo un quadro più chiaro, almeno secondo il lead game designer Sergey Mohov.

Parlando con TechRadar, Mohov ha spiegato Control Resonant ci vorranno circa "30 ore" per vedere i titoli di coda, ma se sei un completista che vuole vedere e fare tutto nel progetto, la durata sarà considerevolmente più lunga e arriverà a un massimo di "50 ore".

Sarà quindi un'avventura notevole quella che Remedy ha in programma quando uscirà tra meno di due mesi, il 24 settembre, su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Riuscirai a procurarti una copia e a lavorare sul sequel ricco di azione?