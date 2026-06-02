Control Resonant debutterà ufficialmente a fine settembre

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Beh... Speriamo che tu non abbia programmi per settembre e, se li hai, preparati a cancellarli. The State of Play è stata una vera e propria trasmissione, con tantissime rivelazioni e notizie importanti, con un tema chiave che ogni gioco sembra voler lanciare a settembre. E questo vale anche per il sequel d'azione atteso di Remedy Entertainment...

Durante la presentazione, è stato appena rivelato che Control Resonant sarà ufficialmente lanciato il 24 settembre 2026, aspettandoci di vedere la direttrice della FBC Jesse Faden unirsi al fratello (un tempo contorto) Dylan, il protagonista principale di questo sequel, tutto per affrontare una nuova forza paranaturale che ha conquistato Manhattan.

La sinossi della trama del gioco spiega che Dylan ora è sveglio dopo essere stato messo in coma alla fine del Control originale, e ora sta "cercando di orientarsi in un mondo a lui sconosciuto" dove Jesse, "l'unico vero legame nella sua vita, è scomparso." Questo porta Dylan in una missione per trovare sua sorella, mentre si confronta con la domanda su quale versione di Dylan abbia è quotidiano.

Puoi vedere il nuovo trailer di Control Resonant qui sotto, ed è anche importante sapere che il gioco è ora disponibile in pre-ordine con due edizioni, quest'ultima una Digital Deluxe Edition che include 48 ore di Early Access.