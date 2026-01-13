Control Resonant è il "gioco più ambizioso" mai realizzato da Remedy

HQ

Il sequel di Control uscirà quest'anno e, anche se Remedy non ci ha detto esattamente quando arriverà quest'anno, abbiamo un aggiornamento su come il gioco farà un grande salto avanti per lo sviluppatore.

"Con Control Resonant, volevamo sfidarci per creare il gioco più grande e ambizioso che abbiamo mai realizzato," Remedy scrive sui social media. "Questo non è un seguito sicuro. Vogliamo spingere i limiti di ciò che possiamo fare, e crediamo che dopo 7 anni sia ciò che voi, i tifosi, meritate."

I fan sono un po' perplessi dall'aspetto del "sequel sicuro" di questo post, ma sembra che Control Resonant spingerà la barca alla ribalta tanto quanto faceva il gioco originale. Probabilmente possiamo aspettarci anche una nuova storia folle, nuove meccaniche di gioco e altro che rendono l'esperienza completamente diversa dal percorso di Jesse in Control.