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Controllo, nonostante abbia poteri incredibilmente unici e coinvolgenti, oltre a un'ambientazione immersiva. Nonostante questi punti vincenti, la partita in sé è piuttosto breve. Ho un vecchio salvataggio completato con circa 9 ore, secondo il mio account Epic Games, che ha semplicemente portato avanti la storia principale insieme ad alcuni obiettivi secondari. Se qualcuno teme che Control Resonant richiederà un tempo simile per essere completato, il direttore del gioco Mikael Kasurinen ha confermato che il sequel sarà più lungo.

Parlando con MinnMax, Kasurinen ha rivelato che Control Resonant è più lungo del gioco originale. In particolare, ha detto che una partita completa richiederà più ore. Non siamo sicuri se questo tempo extra venga aggiunto principalmente tramite segmenti opzionali, ma è anche confermato che ci saranno molti boss difficili e opzionali da affrontare per i giocatori che vogliono sbattere la testa contro un muro per ore in più.

La storia è suddivisa in capitoli, quindi potrebbe essere un altro modo in cui Control Resonant allunga un po' di più la sua lunghezza. Remedy punta comunque a fare più grande con questo sequel, e potremo esplorare tutti i modi in cui è riuscito proprio a farlo questo settembre.