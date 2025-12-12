Control Resonant lancia ufficialmente il prossimo anno con un nuovo protagonista

HQ

Le voci erano vere: il tanto atteso seguito di Remedy si chiama Control Resonant, ma la grande sorpresa è che uscirà già l'anno prossimo.

Ancora più sorprendente; Jessie non sembra essere il nostro personaggio giocabile principale questa volta. Qualcosa di malvagio è sfuggito alla Casa Più Antica, e i poteri che gestiscono l'istituzione soprannaturale hanno mandato il suo fratellino Dylan, precedentemente detenuto, a prenderla.

I poteri di Dylan sembrano molto più focalizzati sul corpo a corpo, quindi il gioco sembra davvero diverso.

"Dopo anni di prigionia per mano del Federal Bureau of Control (FBC), gli ex carcerieri di Dylan Faden lo stanno schierando nel pieno di una crisi soprannaturale. Incaricato di combattere una misteriosa entità cosmica che altera aspetti fondamentali della nostra realtà, Dylan deve sfruttare i suoi nuovi poteri per affrontare la miriade di minacce che travolgono Manhattan. Lungo il percorso per sbloccare il pieno potenziale delle sue abilità soprannaturali, Dylan cercherà anche sua sorella, il direttore della FBC Jesse Faden, mentre lotta per comprendere e contenere i pericoli che si sono riversati oltre i confini della Casa più Antica per distruggere il mondo," si legge nella descrizione.

Puoi vedere il primo trailer qui sotto.