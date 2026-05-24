Controller di accessibilità scambiato per dispositivo di trucco in Call of Duty

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Call of Duty si è trovato in un po' di guai dopo che lo streamer paralizzato WheeledGamer è stato temporaneamente bannato dal gioco. Il motivo sarebbe stato che il suo QuadStick, un controller a controllo boccale che gli permette di giocare soffiando, succhiando e usando il mento, era stato segnalato come un "dispositivo di modifica degli input di terze parti" non autorizzato.

WheeledGamer stesso ha risposto su X e ha scritto che non si trattava di barare, ma di accessibilità. Secondo lui, il controller QuadStick è semplicemente l'unico modo per giocare a Call of Duty e Warzone. Dopo che il post è diventato virale, l'account ufficiale di Call of Duty ha risposto che la sospensione era stata rivista e che il suo account era stato riattivato. Il team dietro il gioco lo contatterà anche per capire meglio la sua configurazione e cosa possa aver attivato il sistema anti-cheat.

Quindi sembra che il problema sia stato risolto, ma l'incidente mette comunque in evidenza quanto possa essere complicato quando i moderni sistemi anti-cheat devono distinguere tra veri strumenti di imbroglio e dispositivi di assistenza che permettono a più persone di giocare.