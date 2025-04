Controllo, Alan Wake? No, Sam Lake vuole lavorare su un'altra IP prima di andare in pensione, e non è quella che ti aspetteresti

HQ

È impossibile dissociare Remedy Entertaiment dalla figura di Sami Järvi, popolarmente noto come Sam Lake. Lo sviluppatore e direttore creativo è stato il volto visibile dello sviluppatore per decenni. Ma proprio per questo, Lake sta già iniziando a sentire che la sua carriera sta volgendo al termine, anche se ha ancora molta strada da fare e tanti progetti davanti a sé.

Parlando con The Game Business della strada che ha percorso e dei possibili traguardi che lo attendono, lo sceneggiatore di Alan Wake e del suo sequel ha parlato della storia di successo di Alan Wake 2, del futuro multimediale del franchise con Annapurna Pictures e delle sue aspirazioni come romanziere. E anche, naturalmente, i videogiochi.

Tuttavia, rimarrai sorpreso di quale sia il progetto dei sogni di Lake. No, non è (in questo momento) un nuovo capitolo di Control, Alan Wake o qualsiasi altro del familiare Remedy-verse. Si tratterebbe di un adattamento di The Moomins, una serie animata per bambini della sua nativa Finlandia. Se non hai figli, probabilmente non lo sai, ma i Mumin sono un allegro gruppo di personaggi dipinti di bianco in un mondo multicolore che insegnano valori sociali e familiari ai membri più giovani della famiglia. Da qui la natura strana e insolita di chi ha affrontato gli orrori della mente come tema principale nelle sue opere più riconosciute.

