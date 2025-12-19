Controversia con il sorteggio della Coppa di Spagna, poiché dà un vantaggio sleale ai migliori club come Real Madrid e Barcellona

HQ

I terzi di finale della Coppa del Rey si sono conclusi questa settimana con diverse sorprese (club di prima divisione come Villarreal, Getafe o Celta de Vigo sono stati eliminati), ma la qualificazione per i primi quattro club (FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Athletic Bilbao), che hanno battuto di misura i rivali, spesso club di terza divisione.

Il sorteggio per le ottavi di finale, che si giocherà il 13, 14 e 15 gennaio 2026, si terrà il 7 gennaio, perché manca una partita di 32 di finale, tra Granada e Rayo Vallecano, dato che Rayo stava giocando la Conference League nello stesso periodo (battendo Drita 3-0 e qualificandosi per la fase successiva della competizione UEFA come quinto nella fase di campionato).

Tuttavia, c'è controversia perché il sorteggio non sarà equo per tutte le squadre. I quattro club che disputano la Supercoppa di Spagna, cioè le prime due squadre della LaLiga e le prime due squadre della Copa delle stagioni precedenti (Barça, Madrid, Atleti e Bilbao), saranno abbinati da rivali di categoria inferiore nel sorteggio della Copa.

Questo significa che non ci saranno occasioni per un Clásico tra Madrid e Barça o un derby tra Madrid e Atleti in questa fase iniziale della competizione. Inoltre, offre migliori possibilità ai club migliori di qualificarsi ai quarti di finale, un vantaggio che molti ritengono ingiusto, e molti ritengono che la competizione sia fatta su misura per garantire che Madrid o Barcellona raggiungano la finale (come è stato il caso l'anno scorso).

Club per il sorteggio degli ottavi di finale della Copa del Rey:

Questi sono i club che parteciperanno agli ottavi di finale della Copa del Rey. Saranno abbinate dopo il sorteggio del 7 gennaio, e ricordate che le squadre del Pot A saranno abbinate solo con quelle del Pot C...

Il 6 gennaio si giocherà l'ultima partita dei 32 turni rimanente tra Rayo Vallecano (prima divisione) e Granada (seconda divisione).



Premio A: Supercoppa: Barcellona, Real Madrid, Atlético Madrid, Athletic Club Bilbao



Vaso B: Prima Divisione: Elche, Real Sociedad, Valencia, Betis, Osasuna y Alavés



Pote C: Seconda Divisione: Deportivo, Cultural Leonesa, Racing, Burgos y Albacete



Le partite degli ottavi di finale si giocheranno dal 13 al 15 gennaio 2026, una partita a eliminazione diretta a un solo sguardo che si giocherà sempre nella categoria inferiore (o per pareggio nel caso di partite tra squadre della stessa categoria).

I quarti di finale rimarranno una partita di andata unica il 4 febbraio, con la gara d'andata delle semifinali l'11 febbraio e la gara di ritorno il 4 marzo; E ancora nessuna data per la finale.