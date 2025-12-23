Controversia con la squadra inglese di cricket mentre vengono sorpresi a bere tra le partite degli Ashes

HQ

Controversia con la squadra inglese di cricket, dopo notizie secondo cui i giocatori bevevano tra una partita e l'altra, a seguito di tre sconfitte consecutive contro l'Australia nelle Ashes. Molti media hanno pubblicato che alcuni giocatori hanno bevuto "per una parte significativa del loro tempo a Noosa, così come in due giorni precedenti a Brisbane", secondo BBC Sport.

Il bere avveniva durante le pause della serie di cinque test tra Inghilterra e Australia, con l'Australia che vinse i primi tre test (altri due test si terranno a dicembre e gennaio).

Rob Key, direttore del cricket inglese, ha detto a BBC Sport di non essere d'accordo con la cultura del bere, ma ritiene che i rapporti siano stati esagerati e i titoli fuorvianti. "Cercheremo di vedere quali siano i fatti piuttosto che quelli che sono stati abbelliti o elaborati".

"Quando vedi una foto di cinque o sei ragazzi seduti a pranzo, un paio di loro che bevono, devi capire cosa succede", continuò Key, anche se indagherà sui suoi giocatori. "Se è vero che è diventato un addio al celibato e la gente esce sempre a bere in modo eccessivo, non è accettabile. Non sono d'accordo con una cultura del bere. Non mi piace una cultura del bere."