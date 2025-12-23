Controversia con la squadra inglese di cricket mentre vengono sorpresi a bere tra le partite degli Ashes
Il direttore del cricket della squadra inglese indagherà concedendo loro il beneficio del dubbio, perché "i titoli possono essere fuorvianti".
Controversia con la squadra inglese di cricket, dopo notizie secondo cui i giocatori bevevano tra una partita e l'altra, a seguito di tre sconfitte consecutive contro l'Australia nelle Ashes. Molti media hanno pubblicato che alcuni giocatori hanno bevuto "per una parte significativa del loro tempo a Noosa, così come in due giorni precedenti a Brisbane", secondo BBC Sport.
Il bere avveniva durante le pause della serie di cinque test tra Inghilterra e Australia, con l'Australia che vinse i primi tre test (altri due test si terranno a dicembre e gennaio).
Rob Key, direttore del cricket inglese, ha detto a BBC Sport di non essere d'accordo con la cultura del bere, ma ritiene che i rapporti siano stati esagerati e i titoli fuorvianti. "Cercheremo di vedere quali siano i fatti piuttosto che quelli che sono stati abbelliti o elaborati".
"Quando vedi una foto di cinque o sei ragazzi seduti a pranzo, un paio di loro che bevono, devi capire cosa succede", continuò Key, anche se indagherà sui suoi giocatori. "Se è vero che è diventato un addio al celibato e la gente esce sempre a bere in modo eccessivo, non è accettabile. Non sono d'accordo con una cultura del bere. Non mi piace una cultura del bere."