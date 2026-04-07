Controversia in Germania riguardo al governo che richiede agli uomini di dichiarare lunghi soggiorni all'estero
La nuova legge legata ai militari suscita critiche poiché il governo guidato da Friedrich Merz difende la misura per motivi di sicurezza.
Una disposizione poco nota nella nuova legislazione militare tedesca ha suscitato controversie dopo essere emersa alla luce: uomini tra i 17 e i 45 anni potrebbero essere tenuti a informare le autorità o a chiedere il permesso se intendono rimanere all'estero per più di tre mesi.
La regola fa parte di una più ampia riforma delle leggi sul servizio militare in Germania, volta a rafforzare la difesa nazionale in un contesto di crescenti tensioni in Europa. Secondo il Ministero della Difesa, il requisito è progettato per garantire registrazioni accurate in caso di emergenza.
"In caso di emergenza, dobbiamo sapere chi è all'estero per un periodo prolungato," ha detto un portavoce del ministero (tramite El Mundo), presentando la misura come una questione di preparazione piuttosto che di restrizione.
Sebbene idee simili esistessero durante la Guerra Fredda, non furono mai pienamente attuate in tempo di pace. Fino ad ora, tali obblighi erano tipicamente riservati alle emergenze nazionali.