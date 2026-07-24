Controversia sul calendario del tennis alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: subito dopo Wimbledon

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Tra due anni inizieranno i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028: un calendario compresso di sole due settimane, dal 14 al 30 luglio 2028, con la competizione di tennis che durerà quasi tutta la durata dei Giochi. Il calendario del tennis alle prossime Olimpiadi estive è stato rivelato, e esperti e tifosi non riescono a credere che la competizione inizierà appena tre giorni dopo Wimbledon 2028.

Il singolare maschile a Los Angeles 2028 si svolgerà tra il 20 e il 28 luglio; Il singolare femminile inizierà lo stesso giorno e finirà un giorno prima. Il doppio maschile e femminile si giocherà tra il 21 e il 27 luglio (maschile) e il 28 luglio (femminile), mentre il doppio misto si giocherà dal 19 al 20 luglio. Si terrà nella Carson Zone, una delle aree designate per lo sport che includerà anche ciclismo su pista, hockey su prato, rugby seven e tiro con l'arco.

Questo significa che il tennis alle Olimpiadi inizierà solo 3 giorni (4 per la specialità singolare) dopo la fine di Wimbledon 2028 (3-16 luglio). Il giornalista di tennis José Morgado l'ha definita "folle", e molti pensano che questo probabilmente porterà a una serie di ritiri o addirittura a uscite anticipate "forzate" da Wimbledon (un torneo obbligatorio per tutti gli atleti testa di serie che non sono infortunati) per risparmiare energie per l'evento olimpico più interessante.