Convergence Games Showcase torna più avanti questo mese con un'epica trasmissione di due ore

Ci aspettiamo un Nintendo Partner Direct questa settimana e per fornire aggiornamenti su una serie di giochi in arrivo sulle piattaforme Switch. Ci sono anche voci che uno State of Play si terrà più avanti nel mese, e questo si aggiunge a trasmissioni e spettacoli su scala più ridotta, come molti che Blizzard ha offerto e continuerà a offrire per tutto il mese.

Ma questo non è certo tutto ciò che riserva agli appassionati di videogiochi. Ora è stato confermato che il Vernence Games Showcase tornerà tra un paio di settimane, tutto per un nuovo show della durata di circa due ore e che fornirà aggiornamenti su oltre 30 giochi indie e AA.

Lo Showcase si terrà alle 19:30 GMT/20:30 CET il 19 febbraio, e potrai guardarlo in diretta su YouTube, Twitch e persino su Steam. Per quanto riguarda cosa aspettarsi, è stato promesso un breve teaser che cita alcuni sviluppatori e giochi.

"I giocatori indie di tutto il mondo avranno un posto virtuale in prima fila per assistere alla diretta di due ore che presenta alcuni dei giochi più promettenti in arrivo nel 2026, tra cui MOUSE P.I. In affari (Fumi Games/PlaySide Studios), DenshAttack! (Undercoders/Fireshine Games) e il comico How Many Dudes? (Buffonate al caramello). Editori e sviluppatori confermati includono Secret Mode (NUTMEG!, Everything is Crab), Kwalee (Grime II, Modulus) e Super Rare Games (Teeto, Townseek), con molti altri rivelati la serata. La diretta includerà un gameplay esteso in diretta di creatori preferiti come ChilledChaos, Laimu, TayderTot, Yenkoes, Preach, BearBoo, Cheebiez, Shakey, The Hot Cross."

Tra un paio di settimane seguirai il Verning Games Showcase?