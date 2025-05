Convogli di cibo dell'ONU saccheggiati nel caos degli aiuti a Gaza I disordini nei nuovi siti di distribuzione evidenziano l'aggravarsi della crisi umanitaria, mentre gli aiuti lottano per raggiungere i civili affamati.

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Ora sappiamo che diversi camion di cibo delle Nazioni Unite sono stati saccheggiati a Gaza durante la notte, poche ore dopo che la folla ha invaso un sito di aiuti sostenuto dagli Stati Uniti destinato a semplificare la consegna umanitaria, hanno detto mercoledì i residenti di Gaza. I testimoni hanno riferito di scene di disperazione, con barriere erette per intercettare i rifornimenti prima di raggiungere i destinatari previsti. Il sistema, introdotto senza il sostegno delle agenzie internazionali, ha attirato critiche sulla sicurezza e la neutralità. I palestinesi lottano per ottenere acqua potabile a causa della crisi idrica e dei tagli idrici nella Striscia di Gaza durante la guerra e il blocco imposto, a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, l'8 maggio 2025 // Shutterstock