Cooper Flagg diventa il più giovane giocatore NBA a segnare +40, ma i Dallas Mavericks hanno comunque imprecato

Cooper Flagg, il nuovo giocatore dei Dallas Mavericks, prima scelta del sorteggio NBA la scorsa estate, continua a impressionare con una prima stagione NBA da record. Settimane fa ha stabilito un record detenuto da LeBron James, e ora lo ha fatto di nuovo, diventando il giocatore più giovane (e il primo di sempre, a 18 anni) a segnare almeno 40 punti in una partita.

Ha superato... Ancora LeBron James, che ha segnato 37 punti 22 anni fa, il 13 dicembre 2003, all'età di 18 anni. Flagg ha segnato 42 punti in 42 minuti ieri sera.

La cattiva notizia è che, nonostante l'impresa di Flagg, non è bastata per vincere: i Dallas Mavericks hanno perso 140-133 ai supplementari contro gli Utah Jazz, e quella è stata la diciassettesima sconfitta per la franchigia (10 vittorie). La sfortuna continua a perseguire i Mavs, che non si sono più ripresi dal colpo della perdita di Luka Doncic. Cooper Flagg è un motivo per essere entusiasti per il futuro, ma il presente è comunque deprimente per la squadra, che ha licenziato il loro general manager il mese scorso dopo aver alienato tutti i fan.