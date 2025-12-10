Copertine dei fumetti Superman x Spider-Man svelate

HQ

Pochi supereroi sono più famosi di Spider-Man e Superman, e così DC e Marvel stanno unendo i due in una nuova serie di fumetti prevista per marzo 2026. Ora abbiamo le copertine per questi numeri, che vedranno i nostri supereroi più amichevoli combattere insieme il crimine.

Oltre alle storie incentrate su Superman e Spider-Man, ci saranno anche mini storie di team con altri personaggi. Questi includono le coppie di: Mary Jane e Lois Lane, Jimmy Olsen & Carnage, Superboy e Spider-Man 2099, Power Girl & Punisher, Superboy Prime & Black Suit Spider-Man, e il Daily Planet e Daily Bugle.

Non sappiamo quali minacce affronteranno Spidey e Supes il prossimo marzo, ma se sarà necessario un alleanza tra i due, immaginiamo che sia una questione piuttosto seria. In una delle copertine, li vediamo combattere contro Lex Luthor e Green Goblin, che potrebbe essere un'epica coppia di villain a sé stante.

Annuncio pubblicitario: